Les plans de GTE Automotive pour Durisotti

Racheté en juillet 2024 par GTE Automotive, Durisotti semble désormais hors de danger. Le carrossier constructeur va bénéficier de 20 millions d’euros d’investissement pour développer de nouvelles activités, dont le rétrofit.

GTE Automotive prévoit de diversifier les activités de Durisotti. ©Durisotti

Relancer durablement Durisotti. Voici l’objectif que s’est fixé son nouveau propriétaire depuis juillet 2024 : GTE Automotive. Le groupe industriel nordiste a commencé par le plus urgent, remettre de l’ordre dans les comptes.

Le carrossier constructeur a ainsi bénéficié d’une recapitalisation de Durisotti et d’un apport de 5,1 millions d’euros par son nouvel actionnaire. GTE annonce en parallèle avoir conclu des accords de financement auprès de ses partenaires bancaires : l’État, la Région Hauts-de-France et la Communauté d’agglomération de Lens Liévin.

20 millions d'euros d'investissement

La prochaine étape pour GTE sera un investissement de 20 millions sur trois ans pour moderniser les infrastructures de sa filiale, tout en diversifiant ses activités. Durisotti s’apprête notamment à accueillir une ligne dédiée au rétrofit et à l’électrification de cars et de véhicules lourds. Une nouvelle ligne sera quant à elle dédiée à la défense, pour la remise en état de véhicules militaires.

Un autre volet sera la création d’un Centre européen de la mobilité décarbonée (CEMD) à Sallaumines (62), opéré conjointement par GTE et Durisotti. Ce projet, qualifié de stratégique et d’unique en France, verra le jour à la fin du premier semestre 2025.

Marie Desprez, présidente de GTE Automotive, évoque à ce sujet "une plateforme de décarbonation capable de traiter tous les types de véhicules et leurs équipements. Nous pourrons offrir à tous nos clients un accompagnement sur mesure et complet autour de cinq axes : R&D, conseil, formation, production et financement, avec par exemple la réalisation d’audits carbone ou l’installation de solutions de recharge innovantes".

Fort de ces développements, Durisotti, qui emploie 170 salariés répartis sur trois sites (Sallaumines, Agen et Metz), vise un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros en 2025. L’ambition est de monter à 62 millions d’euros en 2028 et de recruter une centaine de collaborateurs.

Carnet de commandes sécurisé

GTE Automotive annonce en outre que le carnet de commandes de sa filiale est sécurisé pour les trois prochaines années, tout en précisant qu’elle équipe environ 10 % des véhicules vendus aux professionnels en France, notamment aux pompiers, à la police et à l’armée.

De son côté, le groupe dirigé par Marie Desprez, spécialiste de l’électrification et de l’aménagement de véhicules via ses autres entités SPAC, Klégé et Créafer, a réalisé un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros l’an passé et emploie 450 salariés. Il vise les 311 millions d’euros en 2028.

"Aujourd’hui, le groupe GTE et ses filiales deviennent ensemble le premier opérateur français de la décarbonation de la mobilité professionnelle et le seul acteur du reconditionnement de véhicules professionnels à proposer une batterie 100 % française, reconditionnable et recyclable", explique Marie Desprez.