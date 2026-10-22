Laurent Dutot quitte BYD pour rejoindre CEO Car Caring

Directeur des ventes de BYD depuis 2023, Laurent Dutot quitte les rangs du constructeur chinois pour rejoindre CEO Car Caring. Il est nommé directeur national des ventes et du marketing.

Laurent Dutot rejoint CEO Car Caring. ©CEO Car Caring

CEO Car Caring recrute Laurent Dutot pour accompagner son développement. Celui qui officiait en tant que directeur des ventes de BYD depuis 2023 rejoint le spécialiste de la relation conducteur dans l’univers BtoB en qualité de directeur national des ventes et du marketing.

Dans ses nouvelles fonctions, qu’il occupe depuis le 1er octobre 2026, Laurent Dutot a la charge du développement commercial, des partenariats, de la stratégie marketing et de l'élaboration des nouvelles offres, en lien avec la direction et les équipes opérationnelles.

Son expérience dans le secteur automobile, avec une forte tonalité BtoB et voitures d’occasion, a convaincu Laurent Latour, fondateur et président de CEO Car Caring, de l’intégrer à son équipe.

"L'expérience de Laurent auprès des constructeurs, des réseaux et des clients entreprises en France et en Europe constitue un atout pour notre développement, réagit-il. Nous partageons la même conviction : la confiance et la qualité du service sont les fondations d'une relation durable. Son arrivée nous permettra d'accélérer nos projets tout en restant fidèles à cet engagement."

"Je rejoins CEO Car Caring avec la volonté de construire des partenariats durables et d'apporter des réponses concrètes aux acteurs de l'automobile. La technologie ouvre de nouvelles possibilités ; notre ambition est de les mettre au service d'une relation client plus simple, plus attentive et plus efficace", souligne de son côté Laurent Dutot.