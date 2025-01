Anne-Claire Forel devient directrice générale du Sesamlld

Jusque-là secrétaire générale du Sesamlld, Anne-Claire Forel obtient la direction générale. Un poste plus institutionnel qui doit permettre au syndicat des loueurs longue durée de peser davantage dans ses actions de lobbying.

Anne-Claire Forel est nommée directrice générale du Sesamlld. ©Sesamlld

Secrétaire générale du Sesamlld depuis 2018, et avant cela du SNLVLD, Anne-Claire Forel prend du galon au sein du syndicat national des loueurs longue durée. Depuis le 1er janvier 2025, elle officie en qualité de directrice générale.

Pour l’organisation présidée depuis juin 2024 par Sarah Roussel, l’objectif, avec cette création de poste, est de donner plus de poids institutionnel à sa principale représentante dans toutes les actions de lobbying.

Cette décision se justifie au regard du contexte actuel. Le syndicat est en première ligne sur tous les sujets sensibles ayant trait à la fiscalité et à la réglementation automobile. C’est le cas notamment pour le projet de loi de finances pour 2025 et ses divers amendements, la proposition de loi à venir des députés Jean-Marie Fiévet et Gérard Leseul ou encore le sujet sensible de la hausse des avantages en nature voulue par Bercy.

Anne-Claire Forel interviendra donc désormais en qualité de directrice générale du Sesamlld qui représente 90 % de la profession de la LLD en France. Ses membres cumulent 1,93 million de véhicules en gestion fin 2024.