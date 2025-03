Boom des voitures électriques en Europe

Le marché des voitures électriques en Europe croît rapidement. En France, la part de marché des voitures électriques à batterie était de plus de 17 % en janvier 2025, comme l’année précédente, et donc supérieure à celle de l’Allemagne, qui atteignait 16,6 %. Cette tendance devrait se poursuivre, notamment en raison des normes plus strictes sur les émissions de CO2 imposées par l’UE.

Depuis 2025, de nouvelles limites d’émissions de CO2 s’appliquent aux constructeurs : les émissions autorisées ont été réduites de 15 %, et le facteur de poids, qui permettait jusqu’à présent aux véhicules plus lourds d’avoir des émissions plus élevées, a été supprimé. Cela signifie que les modèles thermiques de grande taille deviennent moins rentables en raison des amendes importantes. Selon Andreas Varesi, du Fédération Fédérale du Conseil pour la Nouvelle Mobilité (BBNM), un VW Touareg à forte émission de CO2 pourrait entraîner des pénalités de plus de 14 000 euros par véhicule. En conséquence, les constructeurs doivent accélérer la commercialisation de leurs modèles électriques et réduire les prix.

Dès la fin de 2024, l'Automobile Club Allemand (ADAC) signalait une baisse des prix des véhicules électriques. Dr. Reinhard Kolke, directeur des tests et de la technique chez l'ADAC, soulignait que de nombreux constructeurs réduisent désormais leurs prix catalogue plutôt que d'offrir uniquement des rabais temporaires. Les experts prévoient une guerre des prix marquée dans le secteur des véhicules électriques au cours du second semestre 2025. Des offres de location à moins de 100 euros par mois pourraient bientôt voir le jour.

Un rôle clé dans l'évolution de la mobilité électrique est joué par la Power2Drive Europe 2025, la foire internationale spécialisée dans l'infrastructure de recharge et l'électromobilité. Sous le slogan "Charging the Future of Mobility", cet événement réunira les principaux acteurs du marché, y compris les fabricants, distributeurs, gestionnaires de flotte, exploitants de bornes de recharge et start-ups innovantes. La foire, qui se déroulera du 7 au 9 mai 2025 à Munich dans le cadre de The smarter E Europe, mettra en lumière l'intégration des véhicules électriques avec des infrastructures de recharge intelligentes et les énergies renouvelables.

