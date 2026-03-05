Émission du Journal de l'Automobile spéciale VO - L'intuition des distributeurs VO va-t-elle s'effacer derrière la data ?

Découvrez l'émission spéciale VO présentée par Gredy Raffin, journaliste au Journal de l'Automobile, sponsorisée par Leboncoin auto et Autorigin

Chez les distributeurs de VO, le flair commercial et l'expérience terrain restent des atouts précieux. Mais face aux nouvelles réalités et exigences du marché, peut-on encore piloter efficacement sans s’appuyer sur la data ? Cette émission propose un décryptage concret et sans dogmatisme. Comment articuler intuition et données, quels indicateurs vraiment utiles, et comment transformer la data en décisions opérationnelles au service de la performance VO.

Découvrez l'émission présentée par Gredy Raffin, journaliste au Journal de l'Automobile et à laquelle prennent part des experts du secteur :