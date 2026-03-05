Émission du Journal de l'Automobile spéciale VO - L'intuition des distributeurs VO va-t-elle s'effacer derrière la data ?
Publié le 5 mars 2026
Découvrez l'émission spéciale VO présentée par Gredy Raffin, journaliste au Journal de l'Automobile, sponsorisée par Leboncoin auto et Autorigin
Chez les distributeurs de VO, le flair commercial et l'expérience terrain restent des atouts précieux. Mais face aux nouvelles réalités et exigences du marché, peut-on encore piloter efficacement sans s’appuyer sur la data ? Cette émission propose un décryptage concret et sans dogmatisme. Comment articuler intuition et données, quels indicateurs vraiment utiles, et comment transformer la data en décisions opérationnelles au service de la performance VO.
Découvrez l'émission présentée par Gredy Raffin, journaliste au Journal de l'Automobile et à laquelle prennent part des experts du secteur :
- Olivier Flavier - Directeur Général Automobile Leboncoin
- Pierre-Emmanuel Tanguy - Directeur Général Autorigin
- Dimitri Sionnet - Dirigeant de DSI Automobiles
- Guilhem Itié - Spécialiste commerce VO
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.