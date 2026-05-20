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Invest’Auto Day revient en force pour sa 3ᵉ édition et vous ne pouvez pas manquer ça

Publié le 20 mai 2026

< 1 min de lecture

Article sponsorisé

Le 9 juin 2026, le mythique Parc des Princes accueillera les décideurs qui façonnent l’avenir de la distribution automobile. Découvrez le programme et les intervenants :

Invest’Auto Day s’impose comme le rendez-vous stratégique pour comprendre, échanger et agir.

Organisé par Le Journal de l’Automobile, cet événement exclusif réunit dirigeants de la distribution automobile pour une journée tournée vers l’action et les opportunités concrètes.

Ce qui vous attend de 8H00 à 19H00 :

                 🎤 Interventions inspirantes
Profitez des retours d’expérience et des visions de leaders du secteur.

               🔥 Networking de haut niveau
Rencontrez les acteurs clés du marché, développez votre réseau et créez des opportunités business.

             🚀 Exposition & innovations
Découvrez des solutions concrètes pour accélérer votre performance et rester compétitif.

             🧠 Workshops experts
Plongez dans des ateliers stratégiques avec des analyses pointues et directement applicables.

               ⚠️ Les places sont limitées et réservées à la cible (groupes de distribution, concessionnaires, agents et constructeurs)
Inscrivez vous dés maintenant

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