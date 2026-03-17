Powerdot recrute un ex-directeur général de DS Automobiles

Publié le 17 mars 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le spécialiste portugais de la recharge rapide renforce sa gouvernance avec l’arrivée d’Yves Bonnefont en tant qu’administrateur non exécutif. Une nomination stratégique alors que Powerdot accélère son développement en Europe et consolide son réseau en France.

Thomas Monteiro, Luis Santiago Pinto et Alfonso Ramos, cofondateurs de Powerdot, et Yves Bonnefont (2e en partant de la gauche), administrateur non exécutif. ©Powerdot.

Le spécialiste portugais de la recharge rapide annonce le recrutement d’Yves Bonnefont. Ce dernier occupera la fonction d’administrateur non exécutif au sein des équipes de Powerdot. Un recrutement en pleine phase d’expansion européenne pour l’entreprise, qui opère l’un des réseaux de recharge les plus importants en France. Pour rappel, Powerdot exploite aujourd’hui plus de 11 500 points de charge répartis sur plus de 2 300 sites dans six marchés européens, dont 7 000 dans l’Hexagone. L’entreprise a été la première à franchir le cap des 1 000 stations de recharge en France. "Je suis heureux de rejoindre l’entreprise à ce stade de son évolution et d’accompagner les équipes dans l’amélioration continue de la performance et de l’accessibilité des infrastructures de charge pour les conducteurs de véhicules électriques", se réjouit Yves Bonnefont, désormais administrateur non exécutif de Powerdot. Powerdot compte désormais plus de 7 000 points de recharge en France "Sa connaissance approfondie de l’industrie automobile et sa vision du rôle des logiciels dans l’avenir de la mobilité seront précieuses alors que nous renforçons notre plateforme et poursuivons le développement de la mobilité électrique en Europe", se réjouit Luís Santiago Pinto, directeur général de Powerdot. Depuis plus de vingt ans, Yves Bonnefont travaille dans les secteurs de l’automobile et de la mobilité. Il a occupé des fonctions au sein de grands groupes internationaux, à l’image de Stellantis, où il a endossé le rôle de directeur général de la marque DS Automobiles de 2014 à 2020. Il a également eu l’occasion de superviser la stratégie logicielle mondiale du groupe en tant que chief software officer. Une expérience dans l’automobile et le software defined vehicle recherchée par Powerdot.

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