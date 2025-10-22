Cadillac électrise les flottes d’entreprise en France

La marque américaine signe son grand retour en Europe avec une gamme 100 % électrique et 100 % de luxe. Confort, performance et équipements sans compromis : Cadillac veut accompagner les entreprises dans leur transition énergétique tout en affirmant un style unique.

100 % luxe, 100 % électrique, 100 % exclusif. Cadillac, qui signe son grand retour en Europe et en France, propose une offre de véhicules dédiés aux flottes d'entreprise, axés sur l'électrique et dotés d’un niveau d’équipements compris. La célèbre marque américaine a pour ambition d’accompagner les entreprises vers une transition énergétique fluide, tout en maintenant des standards de confort et de performance très élevés.

Pour les entreprises, choisir Cadillac, c’est assurer à leurs collaborateurs la possibilité de rouler différemment, leur offrir une gamme de véhicules au design unique et à l’identité affirmée, et ainsi se démarquer de la concurrence.

Cadillac propose trois modèles parfaitement adaptés aux enjeux de décarbonation des entreprises. Le Cadillac LYRIQ, un SUV électrique de luxe, est au cœur de cette offre. Avec une autonomie maximale de 530 km selon le cycle WLTP, il répond aux besoins des trajets professionnels quotidiens comme des déplacements longue distance. Sa puissance de 528 ch (388 kW) et sa capacité de recharge rapide (jusqu'à 200 km en 15 minutes) garantissent une performance optimale. Il offre en outre une habitabilité exceptionnelle et un confort de conduite remarquable. Son habitacle crée une véritable bulle de luxe, alliant le style emblématique de Cadillac à un design aérodynamique élégant, pour une expérience de conduite unique.

Une gamme adaptée

En Mai 2025, Cadillac a élargi sa gamme avec le VISTIQ, un SUV électrique emblématique de 615 ch, offrant jusqu'à 7 places et une autonomie de 460 km. Ce modèle haut de gamme, à la qualité de fabrication exceptionnelle, s'adresse aux entreprises recherchant des véhicules spacieux et performants pour leurs cadres dirigeants. Avec sa climatisation à cinq zones et ses équipements pensés pour chaque passager, le VISTIQ offre un confort tout compris, garantissant à tous une expérience de voyage digne du plus haut niveau de luxe.

Enfin, Cadillac accueillera dans les semaines à venir l’OPTIQ. Dévoilé l’année dernière en première mondiale à Paris, ce SUV entièrement connecté au style unique est équipé, comme les autres modèles de la gamme, d’un spectaculaire écran incurvé 9K de 33 pouces, d’un système audio AKG à 19 haut-parleurs intégrant la technologie Dolby Atmos, ainsi que de matériaux éco-responsables de haute qualité. Il bénéficie de deux moteurs en transmission intégrale développant une puissance cumulée de 300 chevaux et 481 Nm de couple, ainsi que d'une autonomie estimée à 550 km grâce à sa batterie de 85 kWh. Conçu avec l’Europe en ligne de mire, l’OPTIQ allie dynamisme et agilité, offrant une conduite précise et réactive, parfaitement adaptée aux routes européennes.

LYRIQ, VISTIQ et OPTIQ sont proposés sans option, permettant ainsi aux entreprises de bénéficier de véhicules entièrement équipés et simplifiant le processus d'acquisition et de gestion de flotte. Cette approche vise à réduire les coûts cachés et à faciliter la planification budgétaire.

Tous les véhicules disposent en série d’un chargeur embarqué de 22 kW, garantissant des temps de charge optimisés pour envisager sereinement les parcours au long cours. Pour accompagner les entreprises dans leur électromobilité, Cadillac Europe propose l’application Cadillac Charge, qui donne accès à plus de 900 000 bornes à travers l’Europe.