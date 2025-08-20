Richard Marlier intègre le groupe Maurin

Publié le 20 août 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ < 1 min de lecture

Le groupe de distribution accueille Richard Marlier au poste de directeur de la performance véhicules d'occasion. Il travaillera en étroite collaboration avec Benoît Catelin, directeur général, et Julien Maurin, à la tête de la marque Suzuki.

Richard Marlier intègre le groupe Maurin au poste de directeur de la performance véhicules d'occasion. ©Le Journal de l'Automobile

Nouveau challenge pour Richard Marlier. Après dix-huit mois passés en tant que directeur général en charge du développement du groupe de distribution espagnol Oliva Motor, ce dernier retrouve la distribution automobile en France avec Maurin. Depuis juin 2025, Richard Marlier y occupe le poste de directeur de la performance de business véhicules d'occasion. À ce titre, il reporte directement à Benoît Catelin, directeur général, et Julien Maurin, actuellement directeur de la marque Suzuki au sein du groupe. Classé 3e de notre Top 100 des groupes de distribution automobile, le groupe Maurin a commercialisé en 2024, 48 100 véhicules neufs et 29 600 voitures d'occasion. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Richard Marlier a dirigé le groupe Tressol-Chabrier pendant plus de dix années, jusqu'en octobre 2022.

