Le niveau de stock VO est resté stable en juillet 2025

Publié le 26 août 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Malgré une accélération des ventes, les distributeurs de voitures d'occasion de moins de sept ans animent toujours le même niveau de stock, selon Autobiz. Ils ont entamé le mois d'août 2025 avec 596 000 VO dans les parcs.

Les professionnels n'ont pas diminué les stocks de VO à l'approche de la période sensible de l'été. ©AdobeStock-Jackin

Le niveau ne bouge plus. Quand bien même leur rythme de ventes repart à la hausse (200 000 unités en juillet), les distributeurs de voitures d'occasion de moins de sept ans conservent toujours un stock de 596 000 unités, selon l'étude réalisée par Autobiz à la fin du mois de juillet 2025. Les boutiques françaises semblent donc avoir définitivement trouvé un point d'équilibre. En effet, cela fait désormais cinq mois que le volume cumulé de voitures d'occasion de moins de sept ans oscille entre 587 000 et 598 000 unités. Ce qui pourrait évoluer rapidement avec, d'abord, le ralentissement saisonnier du mois d'août et, ensuite, la vague des restitutions de leasing attendue en cette rentrée. Toujours est-il que la liquidité tend à s'améliorer. Il faudrait aux professionnels trois mois désormais pour effectuer une rotation complète de stock. Si c'est bien mieux qu'en mai et en juin dernier, la situation était meilleure l'an passé (2,8 mois de stock). Inquiétante croisée des courbes du VEO En termes de prix, les commerciaux s'ajustent mieux à la valeur de marché, d'après Autobiz. En se fondant sur son système de cotation, la société d'analyse de données estime que les voitures récemment mises en ligne ou repositionnées se situaient à peine 160 euros sous l'estimation. Cet écart était encore de 228 euros en juin. Labels VO : Indicata pointe un manque à gagner général Par ailleurs, l’étude publiée se concentre sur le segment des voitures électriques d'occasion. Elle met en lumière une problématique croisée des courbes. Le stock de VEO est monté à 44 000 unités en moyenne en France au deuxième trimestre. La réserve a donc gonflé de 22 % par rapport à l'an passé et de 12 % en comparaison au premier trimestre 2025. Dans le même temps, la demande a baissé de 2 % par rapport à l'an passé et surtout de 10 % entre les deux premiers trimestres 2025. À surveiller.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet