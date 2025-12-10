Le groupe Sofibrie voit double pour XPeng

À partir du mois de janvier 2026, la famille Havard, à la tête du groupe Sofibrie, comptera parmi les concessionnaires XPeng. Le distributeur ouvrira deux points de vente, d'abord à Maisons-Alfort (94) puis à Poitiers (86).

XPeng disposera de deux nouvelles implantations en France grâce à Sofibrie. ©AdobeStock-Trygve

Le groupe Sofibrie va rejoindre le réseau XPeng. Le groupe de distribution automobile détenu par la famille Havard achève l'aménagement d'une première concession située à Maisons-Alfort (94). Elle doit débuter ses activités au mois de janvier 2026, d'après Nicolas Sacchetto, le directeur général.

Pour ouvrir ce premier point de vente consacré aux voitures électriques du constructeur chinois, le concessionnaire a opté pour les murs de son ancienne affaire Infiniti. "Il est dimensionné pour commercialiser des marques à volumes modestes, nous pourrons donc installer XPeng sans avoir la nécessité d'associer une autre gamme", explique le directeur général.

XPeng à Poitiers et Hyundai en Seine-Saint-Denis

Philippe Havard, président de Sofibrie, et Nicolas Sacchetto ont choisi XPeng, convaincus de pouvoir ainsi "travailler avec un concurrent direct de Tesla". Et le directeur général de souligner : "XPeng sera complémentaire de MG Motor dans notre groupe en ayant une offre de voitures électriques haut de gamme. Nous pensons que leur navette X9 présente un fort potentiel auprès des chauffeurs et des flottes d'hôtels".

Sur le plan commercial, aucun engagement contractuel n'a été signé. Cette concession de Maisons-Alfort devrait toutefois immatriculer entre 200 et 250 voitures neuves par mois, selon les promesses de volume faites par la marque.

Quelque temps après, Sofibrie doublera la mise. En effet, le groupe francilien inaugurera un second site XPeng à Poitiers (86), toujours au premier semestre 2026. Le projet immobilier a pris un peu de retard, mais un bâtiment flambant neuf s'érigera sur le terrain de 8 000 m2, en face de la concession Renault et à côté de celles de MG Motor et Hyundai, détenues par l'opérateur.

Pour rester sur Hyundai, relevons que Sofibrie démarrera, avant la fin de l'année 2025, une activité commerciale sous le panneau de la marque sud-coréenne, aux Pavillons-sous-Bois (93). Le distributeur a saisi sa chance, en prenant la suite du groupe de Cyrille Paumier qui exploitait la gamme dans le département. Il a décidé d'installer Hyundai dans un hall partagé avec Nissan, qui y vivait seule jusqu'à présent.