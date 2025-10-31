Capcar ouvre une plateforme de reprise intermédiée

La franchise spécialisée dans les transactions de voitures d'occasion entre particuliers vient de mettre en ligne une plateforme d'intermédiation CtoB. Au lancement, Capcar compte un millier de professionnels prêts à enchérir sur les voitures, facilitant ainsi la reprise.

Gabriel-Louis de Causans, cofondateur de Capcar. ©Journal de l'Automobile

Capcar démarre une nouvelle activité. La franchise spécialisée dans les transactions de voitures d'occasion entre particuliers a mis en service, le 29 octobre 2025, une plateforme consacrée au commerce en CtoB. Baptisée Capcar.pro, elle entend ainsi devenir un canal d'approvisionnement pour les revendeurs travaillant sous enseigne.

Le système repose sur la contribution des agents commerciaux indépendants affiliés à Capcar dans une logique de reprise intermédiée. Concrètement, en alternative à la prestation de vente sur mandat, ils auront la possibilité de proposer la voiture dument inspectée sur la plateforme et d'obtenir des offres de la part de professionnels pour le compte du propriétaire.

Une liste de voitures sera dévoilée chaque jour à midi et les enchères se dérouleront durant vingt-quatre heures. Au terme de la période, le propriétaire de la voiture aura toute liberté d'accepter la valeur la plus élevée ou de relancer un cycle. "L'argent sera versé sur un compte séquestre et transféré au moment où notre agent viendra récupérer le bien", explique Louis-Gabriel de Causans, cofondateur et président de Capcar.

Equilibrer le CtoC et le CtoB

Pour que Capcar.pro fonctionne, il lui faut des acheteurs connectés. Au cours des semaines passées, les quelques 350 agents de Capcar sont donc allés frapper à la porte des enseignes, moyennant une commission à chaque recrutement. Un millier d'entre elles aurait ainsi franchi le pas, voyant là "une autre voie d'approvisionnement pour un coût moindre", retient le cofondateur de Capcar.

En effet, le professionnel règle le montant sur lequel il s'est engagé et charge à l'agent commercial de négocier sa rémunération au passage avec le particulier en position de revente. Capcar prend 20 % sur cette marge pour financer l'infrastructure web.

Sur le long terme, Louis-Gabriel de Causans entend fédérer une dizaine de milliers de professionnels. Sans réellement le dire, il laisse comprendre que Capcar a pensé sa technologie (des fonctions s'ajouteront progressivement), son processus d'inspection et son modèle économique pour devenir un rival sérieux d'Auto1. Tout du moins, la franchise parie que, dans quelques temps, elle réalisera autant de transactions CtoB que CtoC.

Après avoir échappé de peu à la liquidation judiciaire, Capcar a réalisé un retour convaincant. En 2025, la franchise a triplé ses chiffres : elle a dépassé les 350 agents et totalise 800 ventes de voitures par mois. Dans quelques semaines, une dix-septième agence ouvrira ses portes, à Nice (06), confirmant le fait que certains des entrepreneurs atteignent un niveau de profitabilité suffisant pour investir dans des points de vente.