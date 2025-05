Essai Cupra Terramar : l’arme hybride en renfort du Formentor

Lancé en septembre 2024, le SUV hybride de Cupra veut s’imposer comme le digne successeur de l’Ateca. Ses atouts seront-ils suffisants pour épauler un Formentor toujours leader ? Au bout de six mois de commercialisation, le Terramar reste loin derrière.

Le Cupra Terramar est disponible uniquement en hybride ou hybride rechargeable. ©Cupra

Le véhicule est disponible depuis l’automne dernier, mais il était passé sous nos radars. Nous profitons donc de ses neuf mois de commercialisation pour nous rattraper. Bref rappel des faits : après le Formentor, la Born et le Tavascan, les deux derniers étant électriques, le Terramar est la dernière production inédite de Cupra.

Depuis l’arrêt de l’Ateca, apparu en même temps que la création de la marque en 2018, il ne reste donc plus que le Leon comme véhicule partagé entre Seat et Cupra. C’est dire si le Terramar a la pression sur les épaules.

Long de 4,52 m, ce SUV a donc la lourde tâche de soutenir le Formentor qui est un beau succès. Il s’est écoulé à 9 384 exemplaires en 2024 (+65 %) et, même si la demande se tasse depuis le début de l’année (-10 % ; 2 631 unités), il reste le véhicule le plus vendu de la marque espagnole sur les quatre premiers mois (+44,8 % ; 7 157).

Soutenir, car le Terramar mesure 7 cm de plus que le Formentor et de par sa position plus haute, se veut un peu plus confortable que ce dernier, notamment grâce à sa banquette arrière qui coulisse de 15 cm. Il repose sur la plateforme du Volkswagen Tiguan et de l’Audi Q3 avec lequel il partage les mêmes lignes de production en Hongrie.

Pas d'offre diesel, que de l'hybride essence

En revanche, contrairement au Formentor, l’offre de motorisations est beaucoup plus restreinte. Exit le diesel par exemple, le Terramar est disponible uniquement avec la microhybridation eTSI de 150 ch, que l’on retrouve dans toutes les dernières productions du groupe Volkswagen, ou avec l’hybride rechargeable, en version 204 ch ou 272 ch (version VZ), énergie qui couvrira 80 % des ventes.

C’est cette dernière que nous avons essayée. Avec une autonomie annoncée de 120 km, le Terramar permet de rouler dans la grande majorité des cas en tout électrique quotidiennement. Une autonomie qui s’avère plus proche des 100 km lors de notre essai, mais cela reste l'un des meilleurs résultats du marché.

Une autonomie d'environ 600 km

Pour arriver à un tel résultat, il dispose de la nouvelle batterie NMC du groupe avec une autonomie de 19,7 kWh utile et dont la puissance va jusqu’à 50 kW, ce qui permet de la recharger (de 10 % à 80 %) en 26 minutes sur une borne rapide. Une fois la batterie vide, la consommation grimpe rapidement, jusqu’à 8 l/100 km sur autoroute. Mais avec un réservoir de 45 litres, l’autonomie totale reste correcte, autour de 600 km.

Malgré un poids proche des deux tonnes, le comportement dynamique reste convaincant. La direction est précise, la suspension pilotée bien calibrée et l’ensemble procure un réel plaisir de conduite, y compris en conduite sportive.

L’intérieur mise sur un poste de conduite centré sur le conducteur, avec des sièges sport enveloppants et une position basse typée berline. L’ambiance sonore est artificiellement travaillée : le bruit du moteur est amplifié via les haut-parleurs, avec un rendu plus ou moins crédible selon les modes de conduite.

Depuis début 2025, le Terramar s’est écoulé à 1 018 exemplaires, soit 2,5 % de moins que le Formentor. Cupra vise 60 % du marché des entreprises, mais avec une offre principalement constituée de PHEV, les ambitions risquent d’être mises à mal. Sa gamme tarifaire va de 48 180 à 59 800 euros.