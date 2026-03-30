Essai BMW iX3 : reprendre un temps d'avance

"Nous ne lançons pas simplement la nouvelle génération de l’un de nos modèles 100 % électriques les plus populaires : nous ouvrons une nouvelle ère pour BMW", avait lancé Oliver Zipse, le patron de BMW, lors de la présentation du modèle.

Il avait ainsi convoqué l'histoire et la première "Neue Klasse", la berline compacte lancée en 1962 qui avait sauvé BMW, alors en difficulté, et redéfini l'ADN de la marque. Un modèle qui jeta les bases des cinquante années suivantes.

La situation est différente aujourd'hui car le groupe bavarois reste solide avec plus de 7,4 milliards de bénéfice net en 2025 malgré les turbulences. Mais l'électrique oblige BMW, comme les autres constructeurs, à se réinventer. Dans ce contexte, l'iX3 peut-il être considéré comme l'héritier de la Neue Klasse des années 1960 ?

Une batterie avec 960 cellules cylindriques

L'iX3 inaugure une nouvelle plateforme (NCAR) mais aussi la 6e génération du système électrique du groupe, le BMW eDrive Gen6. Les changements avec la Gen 5 sont nombreux et visibles. Cette plateforme pourra notamment accueillir jusqu'à quatre moteurs, contre deux précédemment. D'ailleurs, une variante à quatre moteurs semble s'annoncer sur un modèle M d'ici la fin de l'année. À suivre.

La batterie a également profondément évolué. Elle cache maintenant 960 cellules cylindriques (95 mm de haut, 45 mm de large et 421 g), fournies par CATL et EVE Energy, dont la densité énergétique est en augmentation de 20 %. Elle autorise également une vitesse de charge supérieure de 30 % et une autonomie elle aussi en hausse de 30 %.

De plus, ces nouvelles cellules se passent de modules (cell to pack) et la batterie est dite "pack to open body", c'est-à-dire qu'elle vient s'insérer dans un cadre du châssis et sert ainsi de plancher.

Le poids peut aussi illustrer les différences entre Gen 5 et Gen 6. Ainsi, le nouveau iX3 et l'iX actuel proposent tous les deux des batteries de 108,7 kWh, mais l'accu du nouveau venu pèse 597 kg alors que le plus ancien affiche 657 kg.

Naturellement, l'autonomie est également en faveur du iX3 avec 805 km possibles alors que l'autonomie de l'iX "plafonne" à 700 km. La future berline i3, récemment dévoilée, repose sur la même base technique que le SUV Neue Klasse et son autonomie sera de 900 km.

L'iX3 50 xDrive de notre essai dispose d'un moteur, sans terres rares, sur chaque essieu. Celui de l'arrière, synchrone, affiche une puissance de 326 ch quand celui de l'avant, asynchrone et déconnectable, affiche 167 ch. La puissance cumulée s'établit donc à 469 ch (345 kW) et le couple s'affiche à 645 Nm.

Malgré un poids de 2 360 kg, les accélérations sont au rendez-vous, le 0 à 100 km/h ne demande que 4,9 secondes et la vitesse de pointe s'établit à 210 km/h. Un mode Sport est disponible pour plus de sensations, mais son action se limite (au-delà d'un son très artificiel) à la cartographie de l'accélération et à la direction (très légèrement) car les suspensions ne sont pas pilotées.

Pour en revenir aux mécaniques électriques, leur poids a été réduit de 10 % et les pertes d'énergie reculent de 40 %. L'autonomie est logiquement meilleure avec une consommation annoncée de 15,1 kWh/100 km. Cette valeur peut osciller entre 15,1 et 17,9 kWh (678 à 805 km) sur l'iX3 selon les équipements.

Durant notre essai, sur un premier parcours exigeant et à un rythme assez soutenu, notre iX3 50 xDrive a affiché une consommation de 22 kW. Sur un autre, moins sinueux et moins vallonné, avec une bonne partie d'autoroute, le SUV a demandé 19,3 kWh pour 100 km.

Dans les deux cas, la régénération a été importée avec 21,7 kWh et 17 kWh réinjectés dans la batterie. BMW affirme que 98 % des actions de freinage sont effectuées par le système électrique. Il est toutefois dommage que cette régénération ne puisse être réglée plus simplement avec des palettes au volant.

Avec son architecture en 800 volts, la recharge rapide entre également dans une nouvelle ère pour les produits bavarois. L'iX3 encaisse 400 kW en charge rapide DC. Pour une recharge AC, le modèle n'embarque qu'un chargeur de 11 kW, qui demande 11h pour une recharge complète. Un chargeur de 22 kW fait partie des options.

Avec cette puissance en charge rapide, le modèle demande 21 minutes pour passer de 10 à 80 %. Le constructeur annonce également pouvoir récupérer 372 km en dix minutes sur une borne adéquate.

L'arrivée du SDV et de l'IA

Le modèle ouvre aussi la voie au SDV (Software Defined Vehicle) chez BMW. Cette nouvelle architecture électronique est composée de quatre unités de commande, contre dix auparavant. Chacune gère un domaine : dynamique de conduite, conduite automatisée, infodivertissement et fonctions standards et de confort.

Le réseau électronique est ainsi moins lourd de 30 %. Par exemple, le modèle compte 600 mètres de câble en moins, ce qui permet d'économiser 30 kg.

BMW indique que la puissance de calcul permet de traiter les informations dix fois plus vite qu'avec les précédentes unités de contrôle. Celle dédiée à la conduite automatisée affiche même une puissance de calcul vingt fois supérieure. Le constructeur explique qu'il a également intégré de l'IA dans le logiciel de gestion de la conduite automatisée de niveau L2+.

Tout dans le champ de vision

Au chapitre du style, BMW inaugure un nouveau langage. La face avant, très verticale, s'inspire de la berline Neue Klasse originelle avec un double haricot qui redevient raisonnable et les chromes de l'époque sont devenus lumière.

Dans l'habitacle aussi l'iX3 redéfinit les cockpits de la marque maintenant divisés en trois zones dont le remarqué et très pratique BMW Panoramic Vision de 1,1 mètre (43,3 '') qui court entre les deux montants.

Il s'agit en fait d'un enchaînement de trois écrans qui se reflètent sur la base noire du pare-brise. À l'usage, cela rend presque obsolète l'affichage tête haute, présent en option sur le modèle, et offre de nombreuses informations paramétrables, toujours dans le champ de vision. Une réussite.

Le volant à quatre branches devient presque intelligent lui aussi puisqu'en plus des fonctions classiques et permanentes d'autres apparaissent lorsqu'elles sont disponibles. Enfin, au centre de la planche de bord trône un écran de 17'' pour l'infodivertissement.

Grâce à son empattement de quasiment 2,90 m, le SUV de 4,78 m offre un bel espace à bord ainsi qu'un volume de coffre de 520 litres, pouvant grimper jusqu'à 1 720 litres en rabattant tous les sièges. S'y ajoutent 58 litres à l'avant.

Déjà plus de 50 000 commandes

En plus des six modèles électriques à venir qui reposeront sur cette nouvelle base technique, BMW annonce un festival de lancements avec 40 nouveautés et facelifts d'ici fin 2027.

Tous ces produits intégreront des "morceaux" de Neue Klasse. Par exemple, les iX1 et iX2 ont d'ores et déjà gagné un onduleur avec des semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC) qui leur permet d'améliorer leur rayon d'action de 41 km.

En attendant d'autres évolutions dans la gamme des Gen5, l'avenir du premier Gen6 semble bien s'annoncer. BMW a enregistré plus de 50 000 commandes pour son nouveau iX3 entre sa révélation au salon de Munich en septembre 2025 et le début de sa commercialisation en mars 2026. Jamais un modèle frappé de l'hélice n'avait décollé de telle manière.

Chine mise à part, car le modèle y sera vendu dans une version longue fabriquée sur place, l'iX3 devrait s'écouler majoritairement en Europe (49 %) et aux États-Unis (34 %). Sur notre continent, l'Allemagne domine logiquement les estimations avec 13 %, devant le Royaume-Uni (12 %).

La France arrive plus loin avec 4 %. Nos marchés sont approvisionnés par la nouvelle usine hongroise de Debrecen alors que l'Amérique du Nord comptera sur l'usine mexicaine de BMW.

À partir de 71 950 euros, en attendant un iX3 40 à 64 550 euros

Le nouveau iX3 50 xDrive débute à 71 950 euros pour culminer à 78 650 euros en finition M-Sport Pro. Pour le lancement, BMW France propose également une LLD 48 mois/40 000 km sans apport, à 840 euros, sur la finition intermédiaire M-Sport.

Mais pour élargir encore le potentiel du modèle, majoritairement en BtoB sur ce segment D-SUV, le constructeur a d'ores et déjà annoncé un iX3 40 à partir de 64 550 euros. Ce modèle devrait sans doute offrir moins de puissance et une capacité de batterie plus faible.

Bien né, l'iX3 va retrouver sur la route son éternel rival, le Mercedes-Benz GLC EQ. Bien que ce dernier soit, sur le papier, moins bien doté avec une batterie de 94 kWh et une autonomie annoncée de 713 km, il dispose de raffinements que le BMW ne peut offrir comme des suspensions pilotées et les 4 roues directrices.

L'Audi Q6 e-tron pourra également faire partie des concurrents, même si le SUV aux anneaux est actuellement le moins disant au chapitre de l'autonomie avec 639 km. Il faudra aussi surveiller le Volvo EX60 qui annonce un rayon d'action de 810 km, une puissance supérieure et un 10 à 80 % en seulement 18 minutes en recharge rapide.

L’avis de Yoann Taitz, expert marché et valeurs résiduelles chez Indicata, département du groupe Autorola

"Le nouveau BMW iX3 s’inscrit dans un marché BEV premium en pleine mutation, où les repères évoluent rapidement. L’électrique tend à homogénéiser les performances, rendant plus difficile pour les marques premium de justifier des écarts de prix significatifs, bouleversant ainsi les repères du marché. Les clients accordent désormais davantage d’importance au rapport entre autonomie, technologie et prix qu’à l’image de marque seule.

Premier modèle de la "Neue Klasse", l’iX3 marque une rupture nette avec les précédentes générations. Avec jusqu’à 805 km d’autonomie annoncée et une architecture 800 V, il s’impose comme un benchmark en matière d’autonomie WLTP.

Malgré un contenu technique très complet et un équipement généreux dès l’entrée de gamme, le positionnement prix, actuellement légèrement inférieur à 72 000 euros, reste élevé dans un marché BEV où les niveaux tarifaires sont de plus en plus contestés.

La concurrence s’ajuste rapidement, comme en témoigne la baisse des prix du Q6 e-Tron. Une version plus accessible du iX3 est attendue en 2026, mais avec une autonomie en retrait, ce qui devrait mécaniquement impacter les valeurs résiduelles.

Principalement destiné aux flottes, l’iX3 devra composer avec un segment D-SUV peu recherché en occasion. Dans ce contexte, la décote devrait rester importante, les acheteurs VO n’étant pas prêts à absorber de tels niveaux de prix sur des modèles électriques."