Chery veut s’allier à Forvia pour accélérer sa stratégie d’expansion internationale

Publié le 2 octobre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le groupe automobile chinois annonce avoir signé une lettre d’intention visant à établir un partenariat avec Forvia. À travers cet accord, l’équipementier français mettra à profit son réseau mondial de R&D et de production, afin d’accompagner l’expansion internationale de Chery.

Déjà bien implanté en Chine, le groupe Chery veut accélérer sa stratégie d'expansion internationale. ©AdobeStock-Dima Plotnikov

Premier exportateur chinois de véhicules particuliers depuis plus de vingt ans, le groupe Chery est l’un des constructeurs automobiles les plus performants en Chine. À tel point qu’il représente actuellement 9 % de part de marché sur ce territoire et se classe deuxième en termes de ventes parmi les marques automobiles chinoises. Chery France structure sa direction commerciale Mais le groupe Chery souhaite désormais davantage se tourner vers l’international, puisqu’il ne compte que cinq millions d’utilisateurs à l’étranger. Le constructeur chinois a pour cela décidé de se rapprocher de l’équipementier automobile français Forvia, par le biais d’une lettre d’intention visant à établir un partenariat stratégique mondial à long terme. Chery à la conquête de l’international Chery et Forvia travaillent déjà ensemble via plusieurs programmes dans les domaines des sièges, des intérieurs et de l’électronique. Mais avec ce nouvel accord, les deux entreprises s’engagent dorénavant à élargir leurs domaines de coopération, en tirant parti de leurs forces complémentaires. Reconnue pour son expertise technologique et sa présence mondiale, Forvia soutiendra donc pleinement l’expansion internationale de Chery grâce à son réseau mondial de R&D et de production. L’équipementier français mettra notamment à disposition un approvisionnement localisé et des services après-vente, qui permettront au groupe Chery de répondre aux exigences régionales et de réduire ses coûts logistiques. Opération séduction de Chery en France "En alignant les technologies avancées et l’empreinte industrielle de Forvia sur la stratégie de croissance internationale de Chery, nous sommes convaincus de notre capacité à saisir ensemble de nouvelles opportunités de marché, à accélérer la création de valeur durable et à établir de nouveaux standards de performance dans l’industrie automobile. Compte tenu de la dynamique actuelle, cette nouvelle lettre d’intention porte notre collaboration déjà solide à un niveau supérieur", souligne Martin Fischer, directeur général de Forvia, dans un communiqué.

