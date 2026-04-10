À Sochaux, la production des Peugeot e-3008 et e-5008 grande autonomie se confirme

À Sochaux (25), où sont produites les Peugeot e-3008 et e-5008, la bataille industrielle se poursuit pour la montée en cadence des versions "long range". Ces modèles à grande autonomie qui concentrent une part croissante de la demande souffrent toujours d’un manque de production des batteries issues de la gigafactory d’ACC.

Sur les lignes du site franc-comtois, environ 100 véhicules par jour sortent désormais équipés de ces batteries longue autonomie. Une production encore minoritaire à l’échelle des 1 050 voitures assemblées quotidiennement, mais dont la progression est stratégique. Elle accompagne la transformation du mix produit, alors que les Peugeot 3008 et 5008, produits respectivement à 70 % et 30 % du volume total, se déclinent en versions hybrides, thermiques et électriques.

Une demande soutenue, mais sous tension

La demande de ces versions à forte autonomie (700 km WLTP) dépasse encore les capacités immédiates de production. Mais aujourd’hui, Stellantis observe une nette amélioration de l’approvisionnement en cellules, notamment grâce à la montée en puissance de la production des batteries de 96,9 kWh. Résultat : les délais devraient progressivement se normaliser, avec une convergence attendue autour de septembre pour les commandes déjà enregistrées, comme l’a confirmé le directeur de l’usine sochalienne, Manuel Gentile.

Néanmoins la tension reste forte. Les nouvelles commandes passées sur ces versions "long range" affichent un horizon de livraison situé au premier trimestre 2027, selon Agnès Tesson-Faget, directrice du produit de la marque Peugeot. Un décalage qui illustre l’appétit du marché pour les modèles électriques à grande autonomie et les contraintes industrielles qui persistent sur la chaîne batterie.

Une stratégie d’approvisionnement hybride

Pour l’instant, l'essentiel de la production se poursuit avec les batteries standard de 73 kWh qui offrent une autonomie de 521 km. Celles-ci sont principalement fournies par BYD. Mais le groupe commence à intégrer des volumes en provenance de Samsung, récupérés notamment sur des marchés où l’électrification progresse moins vite, comme les États-Unis.